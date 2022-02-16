Ломаченко принял все условия сделки по поединку с Камбососом

Австралиец еще не дал свое согласие на бой с украинцем

Василий Ломаченко / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) принял все условия по поединку с абсолютным чемпионом в легком дивизионе Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО), сообщает журналист ESPN Майкл Коппинджер.

Стоит отметить, что в контракте включен пункт о реванше в случае поражения представителя Австралии, а также тот факт, что чемпион еще не дал свое согласие на поединок с украинцем.

«Источники сообщают, что Василий Ломаченко принял все условия сделки по потенциальному бою с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом-младшим. Эта сделка включает пункт о матче-реванше, если Камбосос проиграет. Согласно источникам, Джордж еще не дал свое согласие. Если Камбосос сразится с Ломаченко, то бой будет транслировать ESPN».

.@VasylLomachenko has agreed to his side of a deal for a fight with George Kambosos Jr.



(via @MikeCoppinger) pic.twitter.com/cn2CNXPAYD — ESPN Ringside (@ESPNRingside) February 15, 2022

Известна дата следующего поединка Джорджа Камбососа.