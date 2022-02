Ломаченко принял все условия сделки по поединку с Камбососом

Василий Ломаченко / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) принял все условия по поединку с абсолютным чемпионом в легком дивизионе Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО), сообщает журналист ESPN Майкл Коппинджер.

Стоит отметить, что в контракте включен пункт о реванше в случае поражения представителя Австралии, а также тот факт, что чемпион еще не дал свое согласие на поединок с украинцем.

