Известна дата следующего поединка Джорджа Камбососа

Джордж Камбосос / фото - Getty Images

Абсолютный чемпион в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) проведет защиту титулов 5 июня. Об этом сообщает Майк Коппинджер в своем Twitter.

По его информации, следующий бой Камбосос пройдет на стадионе «Марвел» в Мельбурне, Австралия. Среди главных претендентов на бой с ним: украинский экс-чемпион трех весов Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) и «обычный» чемпион WBC в легком весе Дэвин Хэйни (27-0, 15 КО).

Vasiliy Lomachenko the clear front-runner, per sources, but Devin Haney in contention. https://t.co/JogAh2Ovq1