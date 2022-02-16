Топ-проспект легкого веса: «Камбосос – это мешок»
Известна дата следующего поединка Джорджа Камбососа
Правда, имя оппонента пока не известно
15 февраля 23:09
Джордж Камбосос / фото - Getty Images
Абсолютный чемпион в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) проведет защиту титулов 5 июня. Об этом сообщает Майк Коппинджер в своем Twitter.
По его информации, следующий бой Камбосос пройдет на стадионе «Марвел» в Мельбурне, Австралия. Среди главных претендентов на бой с ним: украинский экс-чемпион трех весов Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) и «обычный» чемпион WBC в легком весе Дэвин Хэйни (27-0, 15 КО).
Vasiliy Lomachenko the clear front-runner, per sources, but Devin Haney in contention. https://t.co/JogAh2Ovq1— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 15, 2022
Напомним, Гарсия не считает Ломаченко самым опасным легковесом в мире.