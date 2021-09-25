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Ломаченко: «В поединке Усик – Джошуа шансы 50 на 50»

Украинец затрудняется назвать фаворита противостояния
Бокс Профессиональный бокс
07:55
Ломаченко: «В поединке Усик – Джошуа шансы 50 на 50»
Василий Ломаченко / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в эфире Matchroom Radio Podcast заявил, что у обязательного претендента на титул WBO Александра Усика (18-0, 13 КО) и обладателя поясов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) будут равные шансы на победу в предстоящем бою, который состоится 25 сентября в Лондоне.

«Я считаю, что это очень исторический момент для украинского бокса. Это также исторический момент для фанатов по всему миру. По правде говоря, для меня шансы 50 на 50, потому что они понимают, что им нужно делать на ринге.

У них обоих есть большой любительский опыт. Они оба техничные бойцы. Я не знаю, шансы 50 на 50. Это очень близкий бой. У Джошуа есть мощь, опыт и размах рук. На стороне Александра – скорость, реакция, координация, а также любительский опыт. Стили делают бои. Мы все увидим завтра».

На портале XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Джошуа.

Рене Тер Велде
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Василий Ломаченко Александр Усик - Энтони Джошуа

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