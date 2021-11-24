Веселые старички. Отцы Лопеса и Камбососа начали драку на открытой тренировке. Видео
Лопес – о потасовке отца с командой Камбососа: «Потом они нам отс*с*т»
Абсолютный чемпион мира прокомментировал стычку
24 ноября 10:25
Теофимо Лопес / фото - boxingscene.com
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves прокомментировал стычку своего отца и тренера Теофимо Лопеса-старшего с командой Джорджа Камбососа (19-0,10 КО).
«Все хорошо. Я остаюсь сосредоточенным, держу свой мозг в тонусе. Я не отвлекаюсь на это дурачество. Главное – направить все это в положительное русло. Я не могу дождаться боя. После всего этого дерьма потом они нам отс*с*т, извините за выражение. Я ничего такого не имею в виду, а просто говорю. Я всех люблю, так что в конечном итоге нужно просто устроить шоу».
Отцы Лопеса и Камбососа начали драку на открытой тренировке.
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