Дэвис: «Только Лопес дрался с кем-то известным, но потом даже не захотел дать ему реванш»
Веселые старички. Отцы Лопеса и Камбососа начали драку на открытой тренировке. Видео
Отцы не стеснялись в выражениях друг о друге
24 ноября 09:43
Во время открытой тренировки Джорджа Камбососа
(19-0,10 КО) в зал ворвался Теофимо Лопес-старший, который начал вызывающе кричать в сторону отца австралийца.
Лопес-старший:
«Камбосос, мы надерем твой зад. В первом раунде».
Камбосос-старший:
«Свали на хрен, засранец».
После этих слов отцы боксеров начали толкаться.
Камбосос-старший:
«Балабол, иди сюда. Ты хочешь черейти эту чертову черту? Хорошо, но сначала я тебя вздрючю».
Лопес-старший:
«Та ты чертово сцыкло».
Затем Лопес старший начал кричать Камбососу-младшему:
«Иди на хрен, засранец. На хрен тебя и твоих тренеров, вы чертовы ссыкуны. У тебя тренер по ММА, с**ка. Иди на хрен, с**ка. Нокаут в первом раунде, с**ка. Что ты сделаешь, когда мой сын тебя размажет?»
Напомним, поединок Лопеса и Камбососа состоится 28 ноября. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.