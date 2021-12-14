Король без короны. Ломаченко победил Комми и снова доказал, что поражение от Лопеса было случайностью
Лопес поддержал Комми после его поражения в бою с Ломаченко
Бывший лидер легкого дивизиона навестил ганца в холле отеля
14 декабря 11:40
Теофимо Лопес / Фото - badlefthook.comЭкс-абсолютный чемпион мира в легком дивизионе Теофимо Лопес (16-1, 12 КО) наведался к своему бывшему оппоненту Ричарду Комми (30-3, 27 КО) после его после поражения в поединке с Василием Ломаченко (16-2, 11 КО). Об этой Комми сообщил на своей странице в Twitter.
«Вау, только что мне позвонили в мой номер в отеле и сказали, что кто-то пришел в холл и хочет поздороваться со мной. Я не мог поверить, когда увидел, что это Теофимо Лопес. Он поздравил меня с моим выступлением и пожелал всего самого лучшего. Я очень растроган тем, что он нашел время для встречи со мной. Пусть благословит тебя Бог, Тео».
Wow just got a call in my hotel room that someone was in the lobby and wanted to say hello, I couldn’t believe it when I saw @TeofimoLopez. He congratulated me on my performance and wished me all the best. I am so touched that he took the time to see me. God bless you Teo pic.twitter.com/rILuUkp3qT— Richard Commey (@RichardCommey) December 14, 2021
Напомним, что минувшим выходных Комми проиграл Ломаченко единогласным решением судей.