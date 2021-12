Ломаченко не захотел нокаутировать Комми, а просто добыл яркую победу

Фото: Getty Images

Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) в одностороннем бою выиграл у Ричарда Комми (30-4, 27 КО) в главном событии вечера бокса в Нью-Йорке, США.

В третьем раунде украинец донес несколько акцентированных атак и болтанул Комми, однако тот устоял, вернее Ломаченко позволил ему продолжить бой, не став добивать ганца.

Ближе всего к нокауту «Хай-тек» был в седьмой трехминутке, когда отправил Комми в нокдаун, но снова решил не добивать. Как итог – боксеры прошли всю дистанцию, по итогам которой Ломаченко одержал разгромную победу судейским решением – 117:110, 119:108, 119:108.

Down goes Commey



The Ringside Cam of @VasylLomachenko’s masterful work #LomaCommey pic.twitter.com/hKFVaIory4