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Лопес-старший: «Ломаченко – лучший боец в мире. Я говорил, что он уничтожит Накатани»

Наставник лидера легкого дивизиона отметил высочайший уровень экс-чемпиона мира
Бокс Профессиональный бокс
11:59
Лопес-старший: «Ломаченко – лучший боец в мире. Я говорил, что он уничтожит Накатани»
Василий Ломаченко / Фото - 112.international
Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO), Теофимо Лопес-старший, в интервью YouTube-каналу H MONEY заявил, что досрочная победа экс-соперника его сына Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) над Масаеши Накатани (19-2, 13 KO) не стала для него сюрпризом.

«Ломаченко – лучший боец в мире. Я говорил, что он уничтожит Накатани. А еще я говорил, что он нокаутирует его в седьмом раунде. Знаете, почему я так сказал? Потому что Накатани уже был на пенсии. Его отправил туда мой сын. Он положил его в больницу на год и семь гребаных месяцев, потому что мы полностью сломали ему глазницу, и у него было повреждение мозга».


«Накатани ушел из бокса, а потом вернулся. Феликс Вердехо дважды его уронил, потому что он боялся пропустить удар. Но когда Накатани увидел, что проигрывает бой, он сказал: Да пошло он все», вышел и нокаутировал Вердехо к чертовой матери. Я отдаю ему должное, но я знал, что Лома его уничтожит».


Напомним, в июне этого года Ломаченко в 9-м раунде техническим нокаутом выиграл у японца


Владимир Кириченко
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(Голосов: 2)

Теги

Василий Ломаченко Масаеши Накатани Теофимо Лопес

Комментарии 1

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20 сентября 2021г. 15:20
Лопес говорить хорошо про Ломаченко. А дальше то что? Ну почему он ему не продолжает тему реванша Васи со своим сыном Лопесом младшим? Кажется теперь они бояться, и нет уверенность в победе над Ломаченко.
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