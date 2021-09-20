Лопес-старший: «Ломаченко скрутит задницу Хэйни в бараний рог»
Лопес-старший: «Ломаченко – лучший боец в мире. Я говорил, что он уничтожит Накатани»
Наставник лидера легкого дивизиона отметил высочайший уровень экс-чемпиона мира
11:59
Василий Ломаченко / Фото - 112.internationalОтец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO), Теофимо Лопес-старший, в интервью YouTube-каналу H MONEY заявил, что досрочная победа экс-соперника его сына Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) над Масаеши Накатани (19-2, 13 KO) не стала для него сюрпризом.
«Ломаченко – лучший боец в мире. Я говорил, что он уничтожит Накатани. А еще я говорил, что он нокаутирует его в седьмом раунде. Знаете, почему я так сказал? Потому что Накатани уже был на пенсии. Его отправил туда мой сын. Он положил его в больницу на год и семь гребаных месяцев, потому что мы полностью сломали ему глазницу, и у него было повреждение мозга».
«Накатани ушел из бокса, а потом вернулся. Феликс Вердехо дважды его уронил, потому что он боялся пропустить удар. Но когда Накатани увидел, что проигрывает бой, он сказал: Да пошло он все», вышел и нокаутировал Вердехо к чертовой матери. Я отдаю ему должное, но я знал, что Лома его уничтожит».
Напомним, в июне этого года Ломаченко в 9-м раунде техническим нокаутом выиграл у японца.