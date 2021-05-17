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Лопес-старший: «Мой сын не хотел драться с Ломаченко из-за малого гонорара, но я сказал: «Нам нельзя отпускать Лому»

Победа над украинцем вознесла американца на вершину мирового бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 мая 11:41
Лопес-старший: «Мой сын не хотел драться с Ломаченко из-за малого гонорара, но я сказал: «Нам нельзя отпускать Лому»
Ломаченко и Лопес / Фото: Sky Sports

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) Теофимо Лопес-старший доволен, что в свое время ему удалось уговорить сына провести поединок против Василия Ломаченко (14-2, 10 KO), победа над которым сделала молодого боксера звездой мирового уровня.

Об этом Лопес-старший рассказал в интервью Youtube каналу Boxing Social.

Все делает Бог. Карьерой моего сына управляет Бог, а я просто прислушиваюсь к Нему, и мы соглашаемся на бои, когда они появляются. Когда мой сын не хотел драться с Ломаченко из-за недостаточного количества денег, я сказал ему: «Послушай, нам нельзя отпускать этого парня. Это наш последний шанс заполучить его». Это был подходящий момент, и я убедил его согласиться на этот бой. И он бы подрался, несмотря ни на что.

Посмотрите, что у нас есть сейчас. Одна из самых больших компаний в развлекательной индустрии хочет сотрудничать с моим сыном. Вы видели промоутерские торги. И я говорю не только о деньгах, которые нам дала Triller, но и о других вещах в контракте, о которых не знают люди.

Напомним, что Ломаченко следующий поединок проведет против Масаеши Накатани (19-1, 13 KO) 26 июня, а Лопес – против Джорджа Камбососа (19-0, 10 KO) 19 июня.

Олег Шумейко-младший
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Теофимо Лопес Василий Ломаченко

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