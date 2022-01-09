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03:00 Виннипег Джетс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
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02:30 Нью-Йорк Никс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
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Лопес-старший: «Стоило освободить пояса сразу после победы над Ломаченко»

Отец и тренер бывшего абсолютного чемпиона легкого веса – о поражении сына в бою с Камбососом
Бокс Профессиональный бокс
08 января 15:37
Лопес-старший: «Стоило освободить пояса сразу после победы над Ломаченко»
Теофимо Лопес-старший / фото - DAZN

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО), утверждает, что его сын мог умереть после боя с Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО). Слова Лопеса-старшего приводит YouTube канал PUNSH DRUNK BOXING.

«Мы не знали, насколько все серьезно, пока Теофимо не лег в больницу. Врачи давали 50 процентов, что он выживет. Когда мне сказали это дерьмо, я был в отеле. Моя жена отправилась в больницу, поскольку они не пускали туда никого, кроме нее. Когда мне это сказали, я полетел в больницу и заявил: «К черту все, я должен увидеть своего сына». Я чуть не устроил там большую драку со всеми, и они позволили мне войти.

Я провел там четыре дня, просто плакал и плакал. И дело не только в том, что у нас забрали этот бой. Этот парень дрался так, как дрался. Мы не оправдываемся. Теофимо дрался со сломанным локтем, но мы ничего не говорили об этом. Я имею в виду, что мой сын бился со сломанной рукой, когда мы победили в седьмом раунде Уильяма Сильву.

Ты всегда не готов на 100 процентов, но когда у тебя есть дыра в гребаном легком и в глотке, поскольку ты пытаешься восстановить водный баланс… Мой сын провел в легком весе восемь лет. Мне следовало освободить эти пояса сразу после боя с Ломаченко».

Ранее Лопес-старший заявил, что не признает поражение своего сына от Камбососа.

Михаил Рыбак
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(Голосов: 2)

Теги

Теофимо Лопес Джордж Камбосос Василий Ломаченко

Комментарии 2

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9 января 2022г. 09:45
Щас заплачу....
0 0
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9 января 2022г. 15:42
Точно)
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