Лопес-старший: «Стоило освободить пояса сразу после победы над Ломаченко»
Теофимо Лопес-старший, отец и тренер бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО), утверждает, что его сын мог умереть после боя с Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО). Слова Лопеса-старшего приводит YouTube канал PUNSH DRUNK BOXING.
«Мы не знали, насколько все серьезно, пока Теофимо не лег в больницу. Врачи давали 50 процентов, что он выживет. Когда мне сказали это дерьмо, я был в отеле. Моя жена отправилась в больницу, поскольку они не пускали туда никого, кроме нее. Когда мне это сказали, я полетел в больницу и заявил: «К черту все, я должен увидеть своего сына». Я чуть не устроил там большую драку со всеми, и они позволили мне войти.
Я провел там четыре дня, просто плакал и плакал. И дело не только в том, что у нас забрали этот бой. Этот парень дрался так, как дрался. Мы не оправдываемся. Теофимо дрался со сломанным локтем, но мы ничего не говорили об этом. Я имею в виду, что мой сын бился со сломанной рукой, когда мы победили в седьмом раунде Уильяма Сильву.
Ты всегда не готов на 100 процентов, но когда у тебя есть дыра в гребаном легком и в глотке, поскольку ты пытаешься восстановить водный баланс… Мой сын провел в легком весе восемь лет. Мне следовало освободить эти пояса сразу после боя с Ломаченко».
Ранее Лопес-старший заявил, что не признает поражение своего сына от Камбососа.