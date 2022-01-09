Лопес-старший: «Стоило освободить пояса сразу после победы над Ломаченко»

Теофимо Лопес-старший / фото - DAZN

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО), утверждает, что его сын мог умереть после боя с Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО). Слова Лопеса-старшего приводит YouTube канал PUNSH DRUNK BOXING.

Я провел там четыре дня, просто плакал и плакал. И дело не только в том, что у нас забрали этот бой. Этот парень дрался так, как дрался. Мы не оправдываемся. Теофимо дрался со сломанным локтем, но мы ничего не говорили об этом. Я имею в виду, что мой сын бился со сломанной рукой, когда мы победили в седьмом раунде Уильяма Сильву.

Ты всегда не готов на 100 процентов, но когда у тебя есть дыра в гребаном легком и в глотке, поскольку ты пытаешься восстановить водный баланс… Мой сын провел в легком весе восемь лет. Мне следовало освободить эти пояса сразу после боя с Ломаченко».