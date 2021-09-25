Ломаченко: «Пусть будет так, как решил Всевышний. Бог в помощь»
Лопес вновь дал отрицательный ответ по поводу реванша с Ломаченко
«Король» легкого дивизиона настроен на другие поединки
14:55
Теофимо Лопес / Фото - ringside24Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) объяснил, почему не намерен давать реванш экс-обладателю титулов в трех дивизионах Василию Ломаченко (15-2, 11 КО).
Цитирует Лопеса Boxing News 24.
«Дело в том, что если бы я проиграл, то оказали бы мне такое же уважение? Получил ли бы я то же самое? Нет, безусловно, нет. Так что людям просто необходимо проглотить эту горькую пилюлю. Почему вы все не можете просто ее проглотить? Я настроен на дела побольше и получше. Мне 24 года. Я был пацаном. Мне было 23, когда я стоял спиной у канатов, но в тяжелой ситуации я пошел вперед. Я вышел и блестяще выступил. Меня обвинили в этом, но знаете что? Я взял верх. Я сделал то, что сделал».
Напомним, в октябре 2020 года Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей.
Накануне Ломаченко подтвердил дату следующего поединка против экс-чемпиона мира в легком весе Ричарда Комми (30-3, 27 KO).