Вот с кем подерется Ломаченко. Он наглухо вырубил соперника в первом поединке после поражения от Лопеса
Лопес: «Я — папочка Ломаченко»
Лидер легкого дивизиона в очередной раз вспомнил поединок с украинцем
12:42
Теофимо Лопес и Василий Ломаченко / Фото - bigfightweekend.comАбсолютный чемпион мира в легком дивизионе Теофимо Лопес (30-3, 27 КО) на подкасте The Schmozone заявил, что считает свою победу над Василием Ломаченко (15-2, 11 КО) более чем уверенной.
«Я могу рассказать вам о своих травмах перед поединком с Ломаченко. Я растянул связки запястья правой руки, и мне пришлось в течение недели перед боем носить бандаж. У меня были проблемы с плечом, а еще я полностью порвал связку на правой ноге. И я не заряжался на нокаут, я всем хотел показать, насколько я умный в этом ринге. Я хотел продемонстрировать всем, что могу перебоксировать самого техничного бойца. И он увидел это в 12-м раунде. Вот почему я знаю, что забрал его сердце. Мы с Ломой могли бы подраться снова. Я его папочка. В реальности я его папочка, потому что когда страсти в нашем бою накалились, я шагнул вперед и сказал: «Погнали», а он дал заднюю. Никто не говорит об этом, но это нормально. Я знаю правду».
Напомним, 17 октября 2020 года Ломаченко проиграл Лопесу. Затем летом этого года украинец закрыл поражения, нокаутировав Масоеши Накатани. Теперь же в команде «Хай-Тека» надеются, что теоретическая победа над Комми выведет их на реванш с Лопесом.