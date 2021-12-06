Лучшие выигрышные бои Майка Тайсона Новости партнера

Топ-5 лучших поединков Майка Тайсона за всю профессиональную карьеру

Бокс всегда занимал особую нишу в индивидуальном спорте. Благодаря невероятной зрелищности, эмоциональности поединков и непредсказуемости результатов он собирает у экранов телевизоров миллионы зрителей. А лучшие боксеры-спортсмены в популярности не уступают голливудским звездам.

Некоторые матчи являются постановочными и проводятся для поднятия рейтинга участников. Именно поэтому выигрыши порой составляют невероятные суммы.

По словам Константина Волкова, специалиста по ставкам сайта Casinobaltics.com, на сегодняшний день есть три наиболее востребованных категории ставок в боксе.

Одним из самых известных и титулованных мировых боксеров является выходец из Бруклина Майк Тайсон. Его имя в спортивной среде уже давно стало нарицательным, символизируя жестокость борьбы и жажду победы. Прозвище “Железный Майк” дано ему не зря. Сложность характера, неблагоприятная семейная атмосфера в детстве и жажда показать себя сыграли большую роль в становлении Тайсона как боксера- профессионала.

Представляем Топ-5 лучших поединков Майка Тайсона за всю профессиональную карьеру.

5. Майк Тайсон-Тревор Бербик (Канада)

22 ноября 1986 года состоялся поединок, впоследствии получивший название “Судный День”. 32-летний Бербик получил титул Чемпиона мира в феврале 1986, и бой с Тайсоном был его первой защитой высокого звания. Однако технический нокаут во втором раунде лишил его этой возможности. Бой получился коротким, но насыщенным и зрелищным. Гонорар победителя составил 1.5 млн долларов.

4. Майк Тайсон-Фрэнк Бруно (Великобритания)

Бой с Бруно для Тайсона в 1996 году стал четвертым по счету после возобновления спортивной карьеры. Осужденный за изнасилование в 1992 году, после выхода на свободу Майк показывал отличные спортивные результаты. И уже в середине третьего раунда Бруно настигло поражение в виде технического нокаута. В итоге чемпионство снова перешло в руки “Железного Майка”.

3. Майк Тайсон-Тайлер Биггс (США)

В победе этого противостояния, состоявшегося 16 октября 1987 года, Майк был заинтересован лично. В 1984 году Биггс удостоился звания Олимпийского чемпиона по боксу, чем Тайсон похвастаться не мог. Исходом боя Майк хотел доказать себе и зрителям, что достоин покорять олимпийские вершины. Уже с первых минут было очевидно, что преимущество на стороне молодого боксера. Однако завершать бой Тайсон не спешил. Он затянул матч до несвойственного ему седьмого раунда, отправив олимпийского чемпиона в технический нокаут.

2. Майк Тайсон-Лэрри Холмс (США)

Лэрри Холмс на момент боя с Тайсоном имел весомый опыт: он одержал 48 побед, дважды потерпев поражение лишь в соперничестве с Майклом Спинксом. Для него этот бой являлся возможностью вернуть утраченные титулы. Однако его мечтам не суждено было сбыться: 13 ноября 2010 года бой завершился нокаутом бывшего чемпиона в 4 раунде.

1. Майк Тайсон-Майкл Спинкс (США)

Противостояние между действующим и бывшим чемпионами задолго до начала получило звание “Бой года” и являлось самым ожидаемым в спортивном мире. Майкл Спинкс, одержавший 31 победу в 31 бою, являлся бывшим чемпионом мира по версии WBA и уже дважды защищал свой титул. Однако “Железного Майка” испугать не так-то просто. В середине первого раунда расклад сил был понятен каждому: сначала Спинкс оказался в нокдауне, а уже через несколько секунд бой завершился нокаутом соперника, подтвердив чемпионство Тайсона.

В этом бою гонорар Тайсона составил 22 млн долларов, что на то время являлось своеобразным рекордом.

За всю профессиональную карьеру Майк Тайсон провел 58 поединков, одержав 50 побед. 6 боев закончились поражением, еще 2 были признаны несостоявшимися.