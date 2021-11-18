Мейвезер назвал имя самого опасного соперника для Сауля Альвареса
Макабу: «Удачи, Канело, и добро пожаловать в схватку»
Чемпион WBC в первом тяжелом весе – о предстоящем поединке с лучшим боксером P4P
10:40
Илунга Макабу / фото - Getty Images
Чемпион мира по версии WBC Илунга Макабу (28-2, 25 КО) высказался о предстоящем поединке против абсолютного чемпиона суперсреднего веса, лидера рейтинга P4P Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО). Цитирует Макабу портал BoxingScene.
«Я хочу сказать всем соотечественникам, я одержу победу над Канело. Это будет великолепный бой, уверен, что он понравится фанам бокса.
Я принял этот бой потому, что Альварес - лучший боксер планеты на данный момент. Мне всегда нравилось противостоять лучшим.
Мексиканский стиль бокса – очень неудобный для соперников. Но я родом из Африки. Это великие джунгли. Я согласился на бой с Канело и хочу сказать: «Удачи, Канело, и добро пожаловать в схватку с Макабу».
Напомним, президент WBC прокомментировал переход Канело в крузеры.
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