Макабу: «Удачи, Канело, и добро пожаловать в схватку»

Илунга Макабу / фото - Getty Images

Чемпион мира по версии WBC Илунга Макабу (28-2, 25 КО) высказался о предстоящем поединке против абсолютного чемпиона суперсреднего веса, лидера рейтинга P4P Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО). Цитирует Макабу портал BoxingScene.

Я принял этот бой потому, что Альварес - лучший боксер планеты на данный момент. Мне всегда нравилось противостоять лучшим.

Мексиканский стиль бокса – очень неудобный для соперников. Но я родом из Африки. Это великие джунгли. Я согласился на бой с Канело и хочу сказать: «Удачи, Канело, и добро пожаловать в схватку с Макабу».