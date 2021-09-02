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Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
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3 сентября 01:22
Максим Продан
25 сентября в Лондоне украинский боксер полусреднего веса Максим Продан сразится с албанцем Флорианом Марку (8-0-1, 6 КО).
Для Марку это будет девятый бой в Великобритании. Продан ранее боксировал лишь в Италии. Свой последний бой украинец провел в феврале текущего года и победил техническим нокаутом.
Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Примерное начало боя – 20:00.