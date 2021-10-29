Украинцы на ЧМ. Мартон прошел дальше, Набиев проиграл раздельным решением судей

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В Белграде, Сербия, проходит чемпионат мира по боксу.

В дневной сессии 29 октября выступили два украинца – Эльмир Набиев категория (до 54 кг) и Роберт Мартон (до 92 кг).

Набиев раздельным решением судей проиграл Йоэлю Финолю из Венесуэлы – 2:3.

Мартон победил словенца Альяжа Бана 4:1, став третьим украинцем, который прошел во второй круг турнира. Ранее это удалось Виктору Петрову и Юрию Захарееву.

Напомним, чемпионат мира по боксу вы можете смотреть на телеканалах XSPORT и XSPORT+, а также у нас на сайте.