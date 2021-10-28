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Тема дняБудущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 18 лет стал чемпионом мира
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Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 18 лет стал чемпионом мира

Юрий Захареев в прямом эфире XSPORT уже одержал дебютную победу на взрослом ЧМ
Бокс Аматорский бокс
10:05
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 18 лет стал чемпионом мира Тема дня
Юрий Захареев / Фото – AIBA

Украинский бокс богат на таланты. С этим просто бесполезно спорить. Братья Кличко, Александр Усик, Василий Ломаченко – это лишь самые яркие представители сборной. Но на них все не заканчивается.

В Токио-2020 до финала Олимпиады удалось дойти Александру Хижняку. Его поражение – одно из самых обидных событий для всей Украины на тех Играх. Но дома его все равно встречали как победителя. Заслужено.

25 октября в Белграде, Сербия, стартовал чемпионат мира среди любителей. Хижняк на него не отправился – после Олимпиады он решил взять перерыв, чтобы полноценно восстановиться от тех нагрузок, которые было необходимо перенести ради достижения результата в Токио.

Однако это не значит, что в составе сборной Украины нет яркой звезды. Им является 19-летний Юрий Захареев, который ставит перед собой самые высокие цели.

«Я начал заниматься боксом в 10 лет. Поначалу не получалось, не хотелось. Но все равно ходил – тренер это баловство выгонял. Так тренировались годик-два, а потом тренер решил нас вывезти на соревнования посмотреть, чего мы научились».

Личный тренер Захареева – Игорь Юрескул. Вместе они уже достигли серьезных высот: Юрий дважды становился чемпионом Европы среди молодежи – в 2019 и 2020 годах, а в апреле 2021 выиграл молодежный чемпионат мира (все в категории до 69 кг).

Последний раз золото нашей стране на подобном турнире доставалось целых 9 лет назад – в 2012 его выиграл Александр Хижняк.

И тот триумф продемонстрировал – Захареев растет и развивается как боксер. Дело в том, что в финале в Польше он встретился с тем же соперником, что и в решающем поединке на ЧЕ-2020 в Черногории. За золото опять пришлось драться с россиянином Чееравом Ашалаевым.

Тогда в Будве у них вышел очень близкий бой, в котором украинец победил раздельным решением судей – 3:2 (29:28, 27:30, 30:27, 29:28, 28:29). В Кельце тоже было split decision, но на этот раз более убедительное – 4:1 (30:27, 29:28, 29:28, 28:29, 29:28). После проигранного первого раунда Захареев переломил ход противостояния и доказал – достоин золота.

Принципиальности этому противостоянию добавляет не только история предыдущих встреч, но и такие личности как Василий Ломаченко и Альберт Селимов.

Дело в том, что Захареев родился в Андреевке, в Белгород-Днестровском районе Одесской области. В свою очередь, Ашалаев представляет Дагестан, президентом федерации бокса которой является Селимов. 2:0. Двигаемся дальше.

«Впечатление бомбические. Финал прошел отлично. Подготовка к турниру длилась полгода – проходило по три тренировки в день. Мы долго стремились к победе на чемпионате мира – восемь лет. Думаю, на этом не остановимся. Будем продолжать дальше».

И Захареев знает, к чему он стремится – к Олимпийским играм. Юрий надеялся, что с переносом Токио-2020 ему удастся завоевать лицензию уже на соревнования в Японии. Но в его дивизионе лидером был Евгений Барабанов, который и получил путевку на Игры, но воспользоваться ею не сумел – допинг.

Жаль. И не только из-за того, что мы потеряли одного представителя сборной в Японии даже без боя, а также из-за того, что из-за этой дисквалификации в сентябре в Одессе на чемпионате Украины болельщики не смогли увидеть бой Захареев – Барабанов. В ринге было бы горячо.

Юрий, конечно же, выиграл тот турнир. В 18 лет он стал не просто чемпионом Украины среди взрослых, а был признан лучшим боксером турнира. И ни у кого не было сомнений – поедет на чемпионат мира. В Белград, Сербия.

Там он стартовал очень ярко. В первые три дня соревнований он единственным из сборной сумел добыть победу – просто уничтожил своего соперника в ринге. Конечно, нужно делать сноску на уровень оппозиции от сомалийца Махмуда Саида, но...

Украинец победил с невероятным разрывом на записках судей – 30:26, трижды по 30:24 и один раз 30:23. Это за три раунда боя. И да, Захареев заставил рефери отсчитать сопернику один нокдаун. Мощно. Правда, это только старт турнира.

Видео первого боя Юрия Захареева на чемпионате мира-2021:

Этот чемпионат мира уникальный. На этот раз боксеры соревнуются не только за почетный статус, медали и чемпионский пояс, но и за солидный призовой фонд – 100 тысяч долларов обладателю золота.

За победу на молодежном чемпионате мира Захарееву в Украине подарили квартиру и 10 тысяч долларов. Представители Федераций бокса Украины и Одессы надеялись – решат бытовые вопросы спортсмена и позволят ему еще больше сконцентрироваться на спорте. Вроде бы, получилось.

Но помимо результатов Захареев производит приятное впечатление и своими интервью. Вот несколько выдержек из его разговоров с журналистами.

О примерах для подражания

Мотивируют наши старшие боксеры: Усик, Ломаченко. Мы смотрим их бои и хотим стать лучше, чтобы, как и они, выступать на большом ринге. Стремимся к этому.

О главной цели в карьере

Выиграть Олимпийские игры. Мы стремимся к этому. Я очень хочу на Олимпиаду. Ради этого готов на все: тренировки, соревнования – все.

Об Олимпийских играх-2024

Они уже близко? Значит нужно к ним еще потрудиться. На данный момент планы – только Олимпиада. Хочется стать олимпийским чемпионом, чтобы запомнили меня, как и Ломаченко. А уже после Олимпиады можно продолжать дальше идти. Главная цель – Олимпиада.

О своем стиле бокса

Тренер говорит, что я похож на Мейвезера. На Роя Джонса тоже – люблю так руки, как он, поопускать, корпусом подвигать.

О качествах, которыми должен обладать боксер

Прежде всего он должен быть дисциплинированным. А дальше зависит от того, как человек воспитан, как он воспринимает тренировки, тренера.

О поддержке

Поддержка, поддержка близких важна. Тренер поддерживает, помогает и морально, и физически. Благодаря ему мы и достигаем таких высот.

Мама постоянно пишет: «Сынок, давай, мы за тебя держим кулачки». Спасибо ей за поддержку.

Юрий Захареев продолжает свои выступления на чемпионате мира-2021 в Белграде. Следующим соперником украинца в категории до 71 кг станет англичанин Акбар Мохаммед. Этот поединок пройдет в пятницу, 28 октября.

Телеканалы XSPORT и XSPORT+ транслируют чемпионат мира в полном объеме.

Сергей Лукьяненко
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