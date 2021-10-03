Промоутер Фьюри: «С Тайсоном Усик не смог бы сделать то же, что с Джошуа»
Майк Тайсон: «Не уверен, действительно ли Уайлдер идет побеждать Фьюри»
Легендарный супертяж не отрицает, что американский нокаутер решил срубить денег перед уходом на пенсию
3 октября 07:40
Майк Тайсон / фото - Getty Images
Легендарный американский супертяжеловес Майк Тайсон поделился своими ожиданиями от третьего боя чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО). Слова «Железного Майка» приводит YouTube канал ESNews.
«Это будет хороший бой. Знаете, мне нравится Уайлдер, но я думаю, что кое-что слышал. Он выйдет туда побеждать или за большим чеком? Действительно ли он выйдет за победой?
Выложись на полную за пять или шесть раундов. Если ты поймал его, то так тому и быть. Отдай все силы, выиграй или проиграй».
Напомним, Тайсон хотел бы посмотреть бой Уайлдера с Александром Усиком.