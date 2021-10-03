Майк Тайсон: «Не уверен, действительно ли Уайлдер идет побеждать Фьюри»

Майк Тайсон / фото - Getty Images

Легендарный американский супертяжеловес Майк Тайсон поделился своими ожиданиями от третьего боя чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО). Слова «Железного Майка» приводит YouTube канал ESNews.

Выложись на полную за пять или шесть раундов. Если ты поймал его, то так тому и быть. Отдай все силы, выиграй или проиграй».