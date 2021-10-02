Майк Тайсон: «Хочу посмотреть бои Усика с Уайдером и Руисом»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе доволен выступлением украинца

Майк Тайсон / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон прокомментировал победу Александра Усика (19-0, 13 КО) в бою с Энтони Джошуа (24-2, 21 КО). В интервью YouTube каналу ESNEWS «Железный Майк» также отметил, что с удовольствием посмотрел бы бои украинца Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) и Энди Руисом (34-2, 22 КО).

«Я думаю, что Усик был очень быстрым. Его скорость больше всего вздрючила Джошуа. Джеб обломал Энтони. Однако Джошуа все еще учится. Он еще ребенок. Пусть Энтони и двукратный чемпион мира, но он еще ребенок. Я говорю только об их поединке. Я не говорю о боях, которые были у них до этого. Усик перевернул игру. Я хочу увидеть, как он дерется с другими парнями. Я хочу посмотреть его бои с Уайлдером и Энди Руисом. Эти парни опытнее, чем Джошуа».

Напомним, Тайсон Фьюри заявил, что готов драться с Александром Усиком.