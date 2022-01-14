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Майки Гарсия назвал Ломаченко лидером легкого дивизиона
Титулованный американец не забыл и о Хэйни с Дэвисом
14 января 10:12
Майки Гарсия / Фото - boxingsceneЭкс-чемпион мира Майки Гарсия (40-2, 30 КО) в интервью YouTube-каналу K.O. Artist Sports с уверенностью заявил, что экс-обладатель титулов в трех дивизионах Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) является лучшим боксером в легком весе.
«Исходя из навыков и последних выступлений, я, вероятно, все еще ставлю на первое место Ломаченко. Пусть у него нет титулов, но его место там. Нужно отдать должное Хэйни, Дэвису и Камбососу, однако я считаю, что Ломаченко превосходит их в плане навыков».
«Пожалуй, Ломаченко – номер один, а за ним идут Хэйни и «Танк», Камбосос. Джордж удерживает титулы, но я хочу увидеть больше его выступлений. Я смотрел только его бой с Теофимо Лопесом. Поэтому хочу увидеть больше, чтобы он смог меня убедить. Но Камбосос держит титулы, так что его место тоже здесь, он главный в дивизионе. Это очень наполненная весовая категория. Да и Теофимо не отстает, у него был близкий бой с Камбососом».
«Это конкурентный дивизион. Кто-то выдаст одно отличное выступление против другого сильного бойца – и вот он уже главный».
Ранее Ломаченко заявил, что никто из боксеров легкого веса не хочет подписывать контракт на бой с ним.
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