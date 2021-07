Менеджер Бивола заявил, что Дмитрий заинтересован в поединке с Рамиресом

Дмитрий Бивол / фото - Getty Images

Вадим Корнилов, менеджер чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (18-0, 11 КО), сообщил, что команда его подопечного заинтересована в поединке с непобежденным мексиканцем Хильберто Рамиресом (42-0, 28 КО). Об этом Корнилов рассказал в беседе с журналистом The Athletic Лэнсом Пагмайром.

This is from @bivol_d manager @VadimKTeam on a possible @ZurdoRamirezz fight: “Yes, we are definitely interested in negotiating the Bivol vs Ramirez fight next. We have a couple of options, but the Ramirez fight is definitely somewhere at the top of the list.”