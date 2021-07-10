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Хильберто Рамирес нокаутировал Барреру и приблизился к титулу чемпиона мира

Непобежденный мексиканец разобрался со своим визави за 4 раунда


Бокс Профессиональный бокс
09:42
Хильберто Рамирес нокаутировал Барреру и приблизился к титулу чемпиона мира
Хильберто Рамирес и Салливан Баррера / Фото - boxingjunkie.usatoday.com
Экс-чемпион мира во втором среднем весе Хильберто Рамирес (42-0, 28 КО) в своем третьем поединке в полутяжелом весе победил техническим нокаутом в 4-м раунде кубинского ветерана Салливана Барреру (22-3, 14 KO). 

Ключ к успеху Рамиресу принесли его удары в корпус оппонента– Баррера побывал в нокдауне в третьем раунде и дважды в четвертом, и бой был остановлен.

Напомним, в главном бою ивента, который состоялся в Лос-Анджелесе (США), Джозеф Диас выиграл у Хавьера Фортуны и завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC в легком дивизионе.

Ранее сообщалось, Рамирес близок к поединку с чемпионом мира по версии IBF Дмитрием Биволом.
Владимир Кириченко
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Хильберто Рамирес Салливан Баррера

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