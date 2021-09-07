Менеджер Джойса: «Чем дольше продлится бой Джошуа с Усиком, тем более выгодно все будет для Александра»
Менеджер Джошуа – о бое Энтони с Усиком: «Будет грандиозное шоу»
Смит рассказал, как проходит подготовка к мегафайту
16:54
Джошуа и Усик / Фото: Talk SPORT
Менеджер обладателя титулов WBO/WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) Фрэнк Смит в интервью Youtube каналу Boxing UK рассказал о подготовке стадиона «Тоттенхэма» к грядущему мегафайту «королевского» дивизиона своего подопечного с Александром Усиком (18-0, 13 KO):
На бое Джошуа – Усик будет порядка 70 тысяч человек. Готовится грандиозное шоу. Множество фейерверков, большое количество пиротехники. Не можем дождаться этого события.
Транслятор боя Усика и Джошуа опубликовал интригующий проморолик.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.
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