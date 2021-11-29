Как Усик против Джошуа. Альварес назвал свой желаемый вес на бой с чемпионом крузервейта
«Меня штормило 2 дня». Усик рассказал о самой сложной тренировке в жизни
Украинский чемпион мира считает, что проще было бы стать космонавтом
29 ноября 22:34
Фото: Facebook Александра Усика
Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) рассказал о самой сложной тренировке в карьере:
«Когда мы готовились к Олимпийским играм 2012 года, мы плыли в бассейне 10 км. Нельзя было останавливаться – лишь плаваешь от бортика до бортика. Мы плыли 5 часов 3 минуты... Конкретно я плыл 5 часов 3 минуты. Было нелегко, но после того, как я это сделал, то подумал, что без проблем смог бы стать пилотом космического корабля, ведь мне бы это гораздо легче было... Меня два дня штормило! Я за руль не садился, а когда ел, то было такое ощущение, будто греб 5 часов».
Напомним, реванш Усика против Энтони Джошуа находится на грани срыва.