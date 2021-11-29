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Скандал или месть за то, что боя с Усиком может не быть? Джошуа отписался от Хирна во всех соцсетях

Промоутер успокаивает фанатов, но дыма без огня не бывает
Бокс Профессиональный бокс
12:09
Скандал или месть за то, что боя с Усиком может не быть? Джошуа отписался от Хирна во всех соцсетях Тема дня
Энтони Джошуа поругался с Эдди Хирном? / Фото - PA

Переговоры по поводу реванша между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и бывшим обладателем титулов Энтони Джошуа находятся в самом разгаре.

Причем то, что казалось очевидным еще несколько недель назад, сейчас уже всерьез обсуждается. Внезапно в переговорах появилась третья сторона в лице чемпиона WBC Тайсона Фьюри, и сейчас уже активно идут торги по поводу того, чтобы именно «Цыганский король» стал следующим соперником Усика.

У Джошуа есть пункт в контракте о реванше с Усиком / Фото - Matchroom Boxing
У Джошуа есть пункт о реванше с Усиком / Фото - Matchroom Boxing

Британские СМИ активно рассказываю о том, что основным предметом переговоров сейчас является сумма отступных для команды Джошуа – платите, и он уходит в сторону. Хотя промоутер AJ Эдди Хирн яростно отрицает даже само наличие таких идей. Однако на фоне всего происходящего Джошуа отписался от Хирна во всех социальных сетях. Обычно люди это делают тогда, когда хотят оборвать все связи и больше не намерены общаться с этим человеком – соответственно, такие мысли моментально появились и в этой ситуации.

К самому Джошуа сейчас достучаться для получения какого-либо комментария достаточно проблематично. После серии достаточно жестких интервью в первые недели после поражения от Усика британец ушел в тень, а вот Хирна удалось подловить после боя Теофимо Лопеса и Джорджа Камбососа. На дворе XXI век, поэтому вопрос по поводу соцсетей прозвучал достаточно серьезно и одним из первых. Однако сам Хирн достаточно спокойно на него ответил.

«Ничего [не значит]. Я думаю, он отписался ото всех, кроме своих спонсоров. Не так ли?

Не волнуйтесь, мы все еще общаемся каждый день», – улыбнувшись, добавил Хирн.

Эдди Хирн / Фото - Getty Images
Эдди Хирн / Фото - Getty Images

Действительно, Джошуа до минимума сократил количество своих подписок в социальных сетях, где он наиболее активен – до 25 в Instagram и до 20 в Twitter. И среди них практически все его спонсоры и компания Matchroom Boxing, клиентом которой он является.

Сам Джошуа предпочитает вообще о такой мелочи, как соцсети, не говорить. Хотя в современном мире они значат очень много – и Энтони это понимает. Но сейчас он концентрируется на том, чтобы его карьера пошла по самому лучшему пути.

«Отойти в сторону? Не знаю, согласуется ли это с моими моральными принципами, – заявил Джошуа в последнем интервью IFL TV. – Но позвольте мне быть честным с вами, я также хочу, чтобы меня знали как одного из самых умных бизнесменов. Если предложение хорошее по деньгам, мы должны на это посмотреть, но уважение ко мне имеет гораздо большую ценность, чем просто деньги».

Что это значит? Все-таки Джошуа готов принять предложение Фьюри и отступить от реванша с Усиком, уступив дорогу Фьюри? Но тогда какую сумму имеет ввиду AJ, чтобы его можно было назвать «умным бизнесменом»?

«Могу ли я взять деньги на этом этапе? Будет ли это умной стратегией? Повлияет ли это на мою репутацию и мое уважение? Смогу ли я после этого сражаться с лучшими бойцами?», – Джошуа начал валить вопросами самого журналиста.

Энтони Джошуа не уверен, что ему делать дальше / Фото - Matchroom Boxing
Энтони Джошуа не уверен, что ему делать дальше / Фото - Matchroom Boxing

Теперь понятно, почему Джошуа сейчас так редко что-либо говорит публично. Он и сам запутался, и, похоже, консенсуса в своих вопросах он не находит пока что и с Хирном. А это уже серьезный повод для противоречий. Отписка в соцсетях – часть общей истории? Вполне возможно. Но однозначно можно сказать, что так просто в виртуальном мире из друзей сейчас не удаляют.

Александр Черненко
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Теги

Энтони Джошуа Эдди Хирн Александр Усик Тайсон Фьюри

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