Бивол: «У меня все еще есть вера в поединок с Бетербиевым»
«Мне нравится Олимпийский девиз». Непобежденный Бетербиев – о мыслях перед каждым боем
Чемпион полутяжелого веса рассказал, как мотивирует себя
18:43
Артур Бетербиев / фото - Getty Images
Непобежденный чемпион полутяжелого веса по версиям IBF и WBC Артур Бетербиев (16-0, 16 КО) в своем Instagram опубликовал новый пост, в котором ответил на вопрос фаната о мыслях перед выходом в ринг.
«О чем я думаю перед боем? Честно говоря, не успеваю ни о чем думать. В эти моменты я больше всего хочу чему-то научиться, получить что-то новое, отработать, стать лучше. Мне Олимпийский девиз: быстрее, выше, сильнее – очень нравится. Поэтому я всегда стараюсь двигаться вперед. Стать лучше, чем был вчера – вот моя главная ежедневная цель».
Напомним, Дмитрий Бивол надеется провести бой с Бетербиевым.