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Бивол: «У меня все еще есть вера в поединок с Бетербиевым»
Россиянин надеется провести бой против соотечественника
25 ноября 22:00
Дмитрий Бивол / фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол (18-0, 11 KO) в интервью «Матч ТВ» утверждает, что все еще надеется провести поединок против обладателя титулов WBC/IBF и соотечественника Артура Бетербиева (16-0, 16 КО).
«У меня все еще есть вера в этот поединок с Бетербиевым. И надеюсь, он состоится. Ведь не я один такой, кто не всегда получает желаемых соперников. У нас есть несколько боксеров, которые могут получить любых соперников в любой день».
Дмитрий Бивол начал подготовку к следующему поединку.