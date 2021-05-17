«Мое соглашение с промоутером расторгнуто». Шелестюк намерен подраться за чемпионский пояс

Украинский полусредневес стал свободным агентом

Тарас Шелестюк / Фото: BoxingScene.com

Непобежденный полусредневес Тарас Шелестюк (18-0, 10 KO) огласил громкую новость в своем Instagram, которую ранее анонсировал. Украинец сообщил, что он расторг соглашение со своим промоутером и теперь рассчитывает на возможность стать чемпионом.



У меня есть большие новости для боксерского мира. Мое соглашение с промоутером было расторгнуто, и теперь я официально стал свободным агентом. Это новая глава, я готов к большим боям и с нетерпением жду возможности стать чемпионом мира. Я все еще непобежденный, у меня 18 побед, 10 из них – нокаутом. Я призер Олимпиады, чемпион мира с более чем 400 боями на любительском ринге. Благодарю вас за поддержку.

Напомним, что ранее Шелестюк бал заинтересован в проведении поединка с непобежденным узбекским боксером.