Молина назвал победителя боя Джошуа – Усик

Мегафайт состоится уже на этих выходных

Эрик Молина / фото - fightnews.info

Американский ветеран и экс-претендент в супертяжелом весе Эрик Молина поделился своим мнением о предстоящем чемпионском поединке между британцем Энтони Джошуа (24-1-0, 22 KO) и украинцем Александром Усиком (18-0-0, 13 KO), который уже на этих выходных возглавит большой вечер бокса в Лондоне.

Американца цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Размеры и сила будут на стороне Джошуа. Усик же не перевалит за 225 фунтов, и этого не хватит для супертяжелого веса. И я не единственный, кто говорит об этом, несмотря на его великолепные навыки. Навыки удержат его на плаву, поэтому Джошуа победит лишь единогласным решением. Как по мне, Усик слишком умен и опытен. И он умеет выбираться из неприятностей. Коих, в свою очередь, сам не доставит. Джошуа заберет девять или десять раундов».

На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.