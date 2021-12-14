«Монстр» Иноуэ уничтожил очень стойкого претендента

Наоя устроил тотальное избиение Дипаэну





Наоя Иноуэ избил соперника / Фото: CNA

В Токио (Япония) чемпион WBA Super и IBF в легчайшем весе японец Наоя Иноуэ (22-0, 19 KO) нокаутировал Арана Дипаэна (12-3, 11 KO).



Иноуэ начал поединок неспешно, хоть и работал первым номером. Диапаэн пытался держать японца на дистанции, даже не контратакуя.

Во втором раунде Иноуэ начал доносить много ударов, а когда претендент начал отстреливаться, то количество попаданий Наои увеличилось.

Дипаэн показал себя стойким боксером, поскольку его избивали в каждом раунде, но восьмом раунде он упал. Аран поднялся на ноги, но затем левый хук его снова потряс и рефери остановил схватку.