Тим Цзю уверенно разобрался с Иноуэ
«Монстр» Иноуэ уничтожил очень стойкого претендента
Наоя устроил тотальное избиение Дипаэну
14 декабря 16:39
Наоя Иноуэ избил соперника / Фото: CNA
В Токио (Япония) чемпион WBA Super и IBF в легчайшем весе японец Наоя Иноуэ (22-0, 19 KO) нокаутировал Арана Дипаэна (12-3, 11 KO).
Иноуэ начал поединок неспешно, хоть и работал первым номером. Диапаэн пытался держать японца на дистанции, даже не контратакуя.
Во втором раунде Иноуэ начал доносить много ударов, а когда претендент начал отстреливаться, то количество попаданий Наои увеличилось.
Дипаэн показал себя стойким боксером, поскольку его избивали в каждом раунде, но восьмом раунде он упал. Аран поднялся на ноги, но затем левый хук его снова потряс и рефери остановил схватку.
The brutal end of InoueDipaen pic.twitter.com/klPqEi2xoH— Ben Damon (@ben_damon) December 14, 2021
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