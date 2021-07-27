«Можно костюм не придумывать»: Редкач предложил Усику нестандартный образ для выхода на бой с Джошуа

Украинец пожелал удачи своему соотечественнику в грядущем поединке с AJ

Иван Редкач / фото - shostka.info

Известный украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) в своем Instagram пожелал непобежденному супертяжеловесу Александру Усику (18-0, 13 КО) удачи в предстоящем поединке против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

При этом Редкач подбросил своему соотечественнику идею для выхода в ринг. Иван выложил фотографию Усика вместе с женой и сыном, на которой он позирует в одеянии священнослужителя. По мнению Редкача, именно в таком образе Александра следует выйти на бой с Джошуа.

«Санька, желаю удачи в бою с Энтони Джошуа. Украинский самурай или Отец Александр. Как по мне, можно костюм на выход в ринг не придумывать».

Продажа билетов на бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа стартует 2 августа.