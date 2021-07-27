Продажа билетов на бой Усик – Джошуа стартует 2 августа

Минимальная цена составляет 40 фунтов



Александр Усик / фото - skysports.com

Matchroom объявил, что продажа билетов на бой между украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) и чемпионом мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) стартует 2 августа. Основная продажа откроется 3 августа.

Стоимость билетов от 40 фунтов (около 1 480 гривен), максимальная стоимость VIP-билетов – 2 000 фунтов (около 75,5 тысяч гривен).

Поединок пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма».