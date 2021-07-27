Макгиган: «Джошуа остановит Усика с восьмого по десятый раунд»
Продажа билетов на бой Усик – Джошуа стартует 2 августа
Минимальная цена составляет 40 фунтов
17:40
Александр Усик / фото - skysports.com
Matchroom объявил, что продажа билетов на бой между украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) и чемпионом мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) стартует 2 августа. Основная продажа откроется 3 августа.
Стоимость билетов от 40 фунтов (около 1 480 гривен), максимальная стоимость VIP-билетов – 2 000 фунтов (около 75,5 тысяч гривен).
#JoshuaUsyk Ticket Details @anthonyjoshua @usykaa pic.twitter.com/7BI8D4Rs1B— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) July 27, 2021
Поединок пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма».