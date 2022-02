Мунгия едва не вырубился после взвешивания накануне боя с Баллардом

Фото: boxingscene.com

20 февраля топовый проспект среднего веса Хайме Мунгия (38-0, 30 KO) выйдет в ринг против непобежденного Димитриуса Балларда (21-0-1, 13 KO).

Накануне боксер успешно прошли церемонию официального взвешивания, после которой Мунгия пошел давать интервью журналистам.

Мексиканец выглядел измотанным и в какой-то момент просто лег на пол:

Jaime Munguia on the floor after his post-weigh in interview...



video from @unroundmasmx, follow them pic.twitter.com/LYoytZays6