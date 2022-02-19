Будущая звезда бокса возвращается. Хайме Мунгия – Димитриус Баллард. Онлайн трансляция
Мунгия едва не вырубился после взвешивания накануне боя с Баллардом
Мексиканский боксер выглядел очень измотанным
11:21
Фото: boxingscene.com
20 февраля топовый проспект среднего веса Хайме Мунгия (38-0, 30 KO) выйдет в ринг против непобежденного Димитриуса Балларда (21-0-1, 13 KO).
Накануне боксер успешно прошли церемонию официального взвешивания, после которой Мунгия пошел давать интервью журналистам.
Мексиканец выглядел измотанным и в какой-то момент просто лег на пол:
Jaime Munguia on the floor after his post-weigh in interview...— baboon10 (@realRollingPin) February 18, 2022
video from @unroundmasmx, follow them pic.twitter.com/LYoytZays6
Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Мунгия – Баллард.
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