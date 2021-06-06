Промоутер: «Головкин – Мунгуйя будет отличном поединком»
Мунгуйя вернется в ринг боем против Шереметы
Мексиканец и поляк встретятся 19 июня
6 июня 12:58
Хайме Мунгийя / фото - Lenta
Экс-чемпион мира в первом среднем весе по версии WBC Хайме Мунгуйя (36-0, 29 КО) проведет следующий поединок 19 июня, сообщил портал Boxing News 24.
Соперником мексиканца будет Камил Шеремета (21-5, 5 КО). В своем последнем поединке поляк досрочно проиграл действующему чемпиону Геннадию Головкину (41-1-1, 40 КО).
По информации источника, поединок может пройти в Эль-Пасо, США.
Ранее GGG намекнул на имя следующего соперника.