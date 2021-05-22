Мы не заслуживаем Мэнни Пакьяо. Легенда хочет уйти красиво – выбрал в соперники Эррола Спенса

И он уверен, что может победить одного из лучших боксеров современности

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Мэнни Пакьяо / Фото - Boxing News 24/7

Нет смысла еще что-то выдумывать. Экс-чемпион IBF Калеб Труа вместил все мысли по этому поводу в пять слов:

«Мы не заслуживаем Мэнни Пакьяо…»

Официально. Филиппинец подерется с Эрролом Спенсом. В 42 года. После двух лет простоя. Против одного из лучших боксеров современности. Что, если не это заслуживает уважение?

Пакьяо – аутсайдер. Но он сам, кажется, не переживает по этому поводу. The Athletic дозвонились ему и услышали:

Я быстрее и сильнее его. Сильнее? Да, именно.

Есть смысл перечислять его регалии? Все, как не постарайся, всё равно не удастся, поэтому вот самые впечатляющие:

единственный в истории бокса чемпион мира в восьми весовых категориях

самый возрастной чемпион мира в истории полусреднего веса

единственный боксер, владевший чемпионскими поясами в четырех десятилетиях

И прибавьте к этому бои против Флойда Мейвезера, Хуана Мануэля Маркеса, Оскара Де Ла Хойи, Мигеля Котто, Эрика Моралеса, Марко Антонио Барреры и остальных.

Пакьяо – живая легенда. Которая решила биться не с блогером, а с едва ли не самым опасным из возможных соперников.

Хотя изначально его визави должен бы стать вовсе не Спенс. К счастью,проиграл уберег Пакьяо от боксерского поединка со столь сомнительной оппозицией. Но куда более основательные разговоры ходили о Райане Гарсие и…

С последним уже все было, практически, решено. Уже были и дата, и место боя. Единственное, что помешало поединку – арабы не прислали обещанные деньги за организацию встречи в Абу-Даби. Пакьяо понял, что все сорвалось и моментально ухватился за другой великолепный вариант.

Последний раз филиппинец выходил в ринг еще в июне 2019 года. С момента той яркой и близкой зарубы противдо 21 августа – поединка против Спенса – пройдет 25 месяцев. Это даже не два года – это на месяц больше. Пакьяо все равно:

«Будет два года как я дрался последний раз. Но я не переживаю по этому поводу. Длительный отдых – это даже хорошо для меня после 25 лет в боксе. Он дает моему телу возможность восстановиться».

Впрочем, кажется, только сам ПакМен записывает этот простой себе в актив. Простой, из-за которого филиппинец лишился чемпионского пояса (сейчас он чемпион WBA в перерыве).

Обзор боя Мэнни Пакьяо – Кит Турман:

The last time we saw @MannyPacquiao in the ring was in 2019 when he beat an undefeated Keith Thurman by split-decision



(Now Pacquiao will face another undefeated champ in Errol Spence Jr. this August) #PacquiaoSpence pic.twitter.com/5injelZFNa — FOX Sports: PBC (@PBConFOX) May 21, 2021

Многие сходятся во мнении – Пакьяо будет аутсайдером. Едва ли не впервые с 2015 года и того самого поединка против Флойда. В пользу Спенса играют и молодость, и габариты, и сравнительно недавний предыдущий бой. Он был бы опасным соперником и для менее возрастного Мэнни. Не говоря уж о бойце, которому в декабре стукнет 43 года.

И сейчас, помимо, подобных этому тексту, восторгов решению Пакьяо достаточно много обратного мнения – пенсионерам место на пенсии. Мол настоящий Мэнни закончился еще десять лет назад. Сейчас он просто позорит свое имя.

Позорит тем, что подерется с чемпионом IBF и WBC, пятым номером рейтинга P4P по версии The Ring. Это точно подходит под определение слова «позор»?

Скорее это будет красивый прощальный аккорд легенды. В течение всей своей карьеры он пытался драться с максимально опасными соперниками. Почему в, возможно, последнем бою изменять самому себе?

70-тысячный стадион, забитый под отказ. В соперниках один из лучших боксеров настоящего. На кону – самые престижные пояса чемпиона мира. Так уйти из спорта мечтает каждый. Это решение нужно не осуждать, а восхищаться им. Каким бы не был результат встречи.

Впрочем, разве вы думаете, что Пакьяо даст себя разбить? В ринге точно будет битва. Победа или поражение – это точно будет красиво. И достойно великой карьеры чемпиона.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, XSPORT.ua