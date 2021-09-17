На видео гуси. Редкач написал, что это команда Бурсака

Самое смешное из Instagram украинского боксера

Фото: Instagram Ивана Редкача

Украинский боксер Иван Редкач продолжает развлекать подписчиков в Instagram.

В новой «порции» шуток El Terrible снова высмеял соотечественника Макс Бурсака. Редкач добавил себе в «сторис» видео, на котором изображены гуси, подписав его «команда Бурсака».

Также Редкач показал скриншот переписки с одним из фанатов.

Напомним, недавно Редкач вновь переключился на Дениса Беринчика.