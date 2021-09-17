Редкач продолжает приглашать Беринчика на спарринг. На сей раз хочет привлечь внимание красотами американских пляжей
На видео гуси. Редкач написал, что это команда Бурсака
Самое смешное из Instagram украинского боксера
18:14
Фото: Instagram Ивана Редкача
Украинский боксер Иван Редкач продолжает развлекать подписчиков в Instagram.
В новой «порции» шуток El Terrible снова высмеял соотечественника Макс Бурсака. Редкач добавил себе в «сторис» видео, на котором изображены гуси, подписав его «команда Бурсака».
Также Редкач показал скриншот переписки с одним из фанатов.
Напомним, недавно Редкач вновь переключился на Дениса Беринчика.