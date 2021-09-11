Редкач рассказал, сколько заработал за первый профи-бой в США
Редкач обратился к Беринчику : «Будь готов к лету – разнесу тебя к обеду»
Украинец готов приехать в Киев
08:13
иван Редкач / фото - Boxing Scene
Боксер полусредней весовой категории из Шостки Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) вновь обратился к обладателю титула WBO International Денису Беринчику (13-0, 8 КО).
Украинец, проживающий в США, заявил, что готов летом 2022 года приехать в Киев ради боя с соотечественником.
«Держись, хомячок, летом я прилечу в Киев. Будь готов».
Ранее Иван поделился мнением об Александре Хижняке.