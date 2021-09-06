Член команды Усика раскрыл план на бой против Джошуа
Начнут с Усика. DAZN выпустит документальный сериал об украинских боксерах
Премьера состоится 18 сентября
08:39
Александр Усик / Фото - InstagramНа DAZN состоится премьера документального сериала «Boxing’s Eastern Corner» об украинских боксерах. Об этом в Instagram сообщил известный менеджер Эгис Климас.
В первом эпизоде DAZN расскажет о том, как имя украинского боксера супертяжелого дивизиона Александра Усика (18-0, 13 KO) стало одним из самых громких имен спорта перед поединком за звание чемпиона мира в супертяжелом дивизионе против британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Отметим, премьера сериала состоится 18 сентября.
Накануне в сеть попал фрагмент подготовки Усика к поединку с Джошуа.