Находящийся в ужасной физической форме Фонфара вернулся к тренировкам

Поляк более трех лет не выходил на ринг





Анджей Фонфара / Фото: pbc

Бывший претендент на чемпионский титул в полутяжелом весе 33-летний поляк Анджей Фонфара (30-5, 18 КО) сообщил в Instagram, что возвращается к тренировкам.



Фонфара опубликовал фото своей нынешней ужасно физической формы и заявил, что его мотивировал Тайсон Фьюри.

«Увидимся через 12 недель. Мотивация от Тайсона Фьюри».

Отметим, что пока неизвестно, возвращается ли поляк в бокс, либо просто хочет привести себя в форму.

Напомним, последний бой Фонфара провел в 2018 году, победив техническим нокаутом украинца Исмаила Силаха.