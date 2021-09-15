Наваррете может подраться с Гонсалесом
Наваррете и Гонсалес высказались о своем поединке
Оба боксера заявили об уважении друг к другу
09:46
Эмануэль Наваррете / Фото: Top Rank
Чемпион мира по версии WBO в полулегком весе мексиканец Эмануэль Наваррете (34-1, 29 KO) и его соперник американец Джоэт Гонсалес (24-1, 14 KO) прокомментировали объявление своего поединка. Слова боксеров приводит портал boxingscene.com.
Наваррете:
«Я сосредоточен на своей своей второй защите. Джоэт Гонсалес – это достойный боец, и я уважаю его за то, что он стал претендентом на мой пояс. Но чемпион здесь я, и именно я покажу ему, почему. Этот пояс никуда не уйдет».
Гонсалес:
«Взволнован своим вторым титульным шансом, и на этот раз против настоящего мексиканского воина Наваррете. И я не сомневаюсь в том, что у меня есть все для того, чтобы победить. Никакого неуважения к Наваррете, но настало мое время».
Напомним, ранее официально был объявлен бой Наваррете и Гонсалеса, который состоится 16 октября в США.
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