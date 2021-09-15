Официально объявлен поединок Наваррете и Гонсалеса

Боксеры возглавят боксерское шоу Top Rank в октябре

Промоутерская компания Top Rank на своих страницах в социальных сетях объявила об организации поединка чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе 26-летнего мексиканца Эмануэля Наваррете (34-1, 29 KO) и 27-летнего американца Джоэта Гонсалеса (24-1, 14 KO).



Бой состоится 16 октября во главе шоу на арене Pechanga Resort & Casino в городе Темекула, штат Калифорния, США.

Отметим, что предстоящий бой станет второй защитой титула для Наваррете. В апреле мексиканец финишировал Кристофера Диаса.

Гонсалес свой последний бой провел в сентябре 2020 года, победив колумбийца Мигеля Марриагу.