Наваррете в жестоком бою защитил титул WBO в полулегком веса

Чемпион мира победил Гонсалеса единогласным решением

Эмануэль Наваррете / фото - BadLeftHook

На арене Pechanga в Сан-Диего, Калифорния, завершился вечер бокса от промоутерской компании Top Rank, в главном событии которого чемпион мира в двух весовых категориях и обладатель титула WBO в полулегком весе, 26-летний мексиканец Эмануэль Наваррете (34-1-0, 29 KO) успешно провел вторую защиту титула от посяганий Джоэта Гонсалеса (24-1-0, 14 KO).

Бойцы прошли всю дистанцию и показали отличный, конкурентный бой, который завершился единогласным решением судей в пользу действующего держателя титула (118-110, 116-112 и 116-112).



.@JoetGonzalez1 feels the urgency after rocking Navarrete in Round 4 #NavarreteGonzalez | LIVE NOW on ESPN+ pic.twitter.com/atM0S23zKg — Top Rank Boxing (@trboxing) October 16, 2021

Стоит отметить, что украинский боксер Олег Малиновский (28-0, 8 КО) занимает 3-е место в рейтинге WBO в этой весовой категории и следующая победа может сделать его обязательным претендентом том на чемпионский пояс Наваррете

Напомним, Малиновский дал свой прогноз на теоретический матч Усик – Фьюри.