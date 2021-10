Наваррете в жестоком бою защитил титул WBO в полулегком веса

Эмануэль Наваррете / фото - BadLeftHook

На арене Pechanga в Сан-Диего, Калифорния, завершился вечер бокса от промоутерской компании Top Rank, в главном событии которого чемпион мира в двух весовых категориях и обладатель титула WBO в полулегком весе, 26-летний мексиканец Эмануэль Наваррете (34-1-0, 29 KO) успешно провел вторую защиту титула от посяганий Джоэта Гонсалеса (24-1-0, 14 KO).

Бойцы прошли всю дистанцию и показали отличный, конкурентный бой, который завершился единогласным решением судей в пользу действующего держателя титула (118-110, 116-112 и 116-112).



.@JoetGonzalez1 feels the urgency after rocking Navarrete in Round 4 #NavarreteGonzalez | LIVE NOW on ESPN+ pic.twitter.com/atM0S23zKg