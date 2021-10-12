Красюк: «Бой Усик – Фьюри состоится после того, как Александр победит Джошуа в реванше»
Малиновский: «Фьюри – самый сложный соперник для любого, в том числе для Усика»
Украинский полулегковес считает, что объединительный поединок в хэвивейте вскоре состоится
21:24
Олег Малиновский / Фото - FacebookНепобежденный украинский полулегковес Олег Малиновский (27-0, 8 КО) поделился мнением о возможном поединке между обладателем пояса WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) и чемпионом мира по версия WBA, IBF, WBO и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО).
«Фьюри большой молодец, на сегодняшний день он самый сложный соперник для любого, в том числе для Александра Усика. Думаю, что сначала мы увидим реванш между Усиком и Энтони Джошуа, а затем Фьюри выйдет на бой с победителем. Возможно к этому времени Фьюри проведет еще один поединок. Надеюсь, что бой Усик-Фьюри состоится. Мне было бы очень интересно его увидеть».
Накануне Александр Красюк, сообщил, когда может состояться поединок между Усиком и Фьюри.