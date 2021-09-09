Не боксом единым. Усик показал свое мастерство в игровом виде спорта

Супертяж неплохо проявляет себя в баскетболе

Александр Усик / Фото: business insider

Супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO) интенсивно готовится к предстоящему поединку за четыре титула в хэвивейте с Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).



«Энтони, как ты?» В команде Усика напомнили Джошуа, что украинец идет за его поясами.

В перерывах между тренировками украинец не менее активно проводит свой досуг. Усик показал, что его руки созданы не только для того, чтобы избивать соперников в ринге:

Мощь.

На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.