XSPORT дал свой прогноз на бой Усик – Джошуа
Не боксом единым. Усик показал свое мастерство в игровом виде спорта
Супертяж неплохо проявляет себя в баскетболе
11:26
Александр Усик / Фото: business insider
Супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO) интенсивно готовится к предстоящему поединку за четыре титула в хэвивейте с Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).
«Энтони, как ты?» В команде Усика напомнили Джошуа, что украинец идет за его поясами.
В перерывах между тренировками украинец не менее активно проводит свой досуг. Усик показал, что его руки созданы не только для того, чтобы избивать соперников в ринге:
Мощь.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.