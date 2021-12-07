Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко

Но сначала украинцу придется выиграть у Комми





Василий Ломаченко и Боб Арум / Фото: Top Rank

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в комментарии World Boxing News подтвердил, что после боя с Ричардом Комми (30-3, 27 KO) хочет устроить Василию Ломаченко (15-2, 11 КО) поединок с чемпионом WBO во втором полулегком весе Шакуром Стивенсоном (17-0, 9 КО).



«Лома против Шакура – это тот бой, который я хочу организовать. Я думаю, что это будет отличный поединок, несмотря на то, в каком весе он пройдет – легком, втором полулегком или промежуточном. Мне не нужно, чтобы их бой был титульным. Ломаченко против Стивенсона – это будет крупный поединок на pay-per-view».

Напомним, 12 декабря Ломаченко проведет поединок с Комми в Нью-Йорке. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.