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Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко

Но сначала украинцу придется выиграть у Комми

Бокс Профессиональный бокс
10:37
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Василий Ломаченко и Боб Арум / Фото: Top Rank

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в комментарии World Boxing News подтвердил, что после боя с Ричардом Комми (30-3, 27 KO) хочет устроить Василию Ломаченко (15-2, 11 КО) поединок с чемпионом WBO во втором полулегком весе Шакуром Стивенсоном (17-0, 9 КО).

«Лома против Шакура – это тот бой, который я хочу организовать. Я думаю, что это будет отличный поединок, несмотря на то, в каком весе он пройдет – легком, втором полулегком или промежуточном. Мне не нужно, чтобы их бой был титульным. Ломаченко против Стивенсона – это будет крупный поединок на pay-per-view».

Напомним, 12 декабря Ломаченко проведет поединок с Комми в Нью-Йорке. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.

Карен Агабекян
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Теги

Ричард Комми Шакур Стивенсон Василий Ломаченко Боб Арум

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