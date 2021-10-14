Фьюри: «Не уверен, что мне стоит вновь выходить на ринг»
«Не вижу, как он справится с таким парнем». Мейвезер дал категорический прогноз на бой Усик – Фьюри
Известный тренер и дядя непобежденного чемпиона – о поединке за звание абсолютного чемпиона
15:59
Джефф Мейвезер / фото - MLive
Джефф Мейвезер, известный американский тренер и дядя легендарного Флойда Мейвезера, поделился своими мыслями относительно возможного поединка за звание абсолютного чемпиона супертяжелого веса между Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).
В интервью YouTube каналу The Mayweather Channel специалист категорично заявил, что не верит в победу украинца в этом бою.
«Я думаю, что Фьюри победит Усика. Тайсон обладает навыками более мелкого бойца. Он очень большой, но отлично двигается и может ударить. Поэтому я не вижу, что Усик справится с таким крупным парнем».
Напомним, ранее Мейвезер высказался о бое Джошуа – Усик.