Неравная схватка двух раскрученных звезд. Ровно восемь лет назад Мейвезер победил Альвареса

То поражение до сих пор остается для мексиканца единственным на профи-ринге

История

Мейвезер перебил Альвареса в сентябре 2013-го / Фото - Sporting News

14 сентября 2013-го года состоялся один из самых денежных боев в истории бокса, а на тот момент – самый-самый, ведь до встречи Флойда Мейвезера против Мэнни Пакьяо и Конора Макгрегора, являющихся рекордсменами на данный момент, еще оставалось два и пять лет соответственно.

Но тем сентябрьским вечером дрался тоже Мейвезер, а в соперниках у него была еще восходящая, но уже суперраскрученная звезда мирового бокса – Сауль Альварес. Это была встреча двух небитых бойцов, но к тому времени Мейвезер уже стал чемпионом мира в нескольких весовых категориях и даже успел завершить карьеру и вернуться, а Альварес в 43-х поединках на профи-ринге одержал 42 победы при одной ничьей. На тот момент мексиканец был чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе, но в последнем поединке одержал не слишком убедительную победу над Остином Траутом.

Фото - World Boxing News Фото - World Boxing News

Из-за разницы в габаритах стороны договорились о проведении боя в промежуточном весе – так Мейвезер изнурил Альвареса весосгонкой еще до боя.

Ну а в самом поединке более опытный американец просто деклассировал мексиканца. После осторожных первых раундов Флойд постепенно захватил инициативу и раз за разом потрясал соперника точными попаданиями, на что Сауль отвечал только грязью: ударом ниже пояса в четвертом раунде и отказом отбить сопернику перчатку в знак примирения после этого.

В последнующих трехминутках преимущество Мейвезера только нарастало, что вылилось в итоговую статистику ударов: американец превзошел соперника как по количеству выброшенных ударов, так и по проценту их точности. Альварес в этом поединке был смят как психологически, так и физически, но судейские записки были еще долго предметом обсуждения боксерской общественности: 116:112, 117:111, 114:114 – победа Мейвезера только решением большинства. В последствии, Си Джей Росс, которая насчитала скандальную ничью, подала в отставку.

Бой собрал 180 миллионов долларов и превзошел даже самые оптимистичные прогнозы, став самым прибыльным в истории бокса. 75 миллионов из них достались Мейвезеру, который в очередной раз доказал, насколько искусно умеет сочетать свою эпатажность и умение продавать свои бои с качеством бокса, который он показывает в ринге.

Что касается Альвареса, то это поражение пускай и обрубило ему немного крылья, замедлив его стремительный подъем, но все же не помешало вырасти в звезду мирового масштаба и нынешнего лидера P4P.