Рой Джонс согласился на бой с Емельяненко-старшим
Неудивительно. Рой Джонс готов переехать на ПМЖ в Россию
Легендарный боксер не против тренировать в Сибири
20:54
Рой Джонс / Фото - bleacherreportБывший чемпион мира в четырех весовых категориях, легендарный американский боксер Рой Джонс сообщил, что не против переехать в Россию.
«Если мне смогут организовать все условия, то я готов переехать в Красноярск и тренировать тут спортсменов. Я привезу всю семью, мой сын как раз занимается баскетболом и сможет играть тут».
На профессиональном ринге 52-летний Рой последний бой провел в феврале 2018 года. В ноябре 2020 года он провел выставочный поединок с другим легендарным боксером Майком Тайсоном, судьи тогда зафиксировали ничью.
Ранее Джонс принял вызов топового бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко.
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