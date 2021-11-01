Стало известно имя боксера, который может замерить Ромеро в бою с Дэвисом
Объединительный поединок в весе Ломаченко? Хэйни готов стать заменой на бой с Дэвисом
Промоутер чемпиона WBC сообщил, что контракт на бой с Диасом все еще не подписан
31 октября 22:26
Девин Хэйни / Фото: Twitter Хэйни
Промоутер чемпиона WBC в легком весе Девина Хэйни (26-0, 15 KO) Эдди Хирн заявил, что его подопечный готов разделить ринг с чемпионом WBA Джервонтой Дэвисом
(25-0, 24 KO)
Мне ничего не известно об этой ситуации, но я говорил с Девином Хэйни, сказав ему: «Ты не против подраться с Дэвисом?», на что он ответил согласием, поскольку в текущий момент Джозеф Диас все еще не подписал контракт, и это при том, что ему предложили куда больше денег, чем он заработал бы за бой с Райаном Гарсией. Так что мы поглядим, что будет дальше.
Мы хотим подраться с Диасом, но ему нужно спешить и поскорее подписывать контракт. Нам нужно, чтобы Девин Хэйни заявил о себе на американском рынке, и наши предпочтения направлены в сторону Джозефа Диаса. Но при этом уже пять недель он продолжает тянуть за хвост кота. Они все готовятся примерно к одной дате, даже Диас. Он должен был драться 27-го ноября, так что он точно готов.
Напомним, что Дэвис должен был провести бой с Роландо Ромеро (14-0, 12 KO), но последнего обвиняют в сексуальном насилии.
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