Объединительный поединок в весе Ломаченко? Хэйни готов стать заменой на бой с Дэвисом

Девин Хэйни / Фото: Twitter Хэйни

Промоутер чемпиона WBC в легком весе Девина Хэйни (26-0, 15 KO) Эдди Хирн заявил, что его подопечный готов разделить ринг с чемпионом WBA Джервонтой Дэвисом (25-0, 24 KO)



Мы хотим подраться с Диасом, но ему нужно спешить и поскорее подписывать контракт. Нам нужно, чтобы Девин Хэйни заявил о себе на американском рынке, и наши предпочтения направлены в сторону Джозефа Диаса. Но при этом уже пять недель он продолжает тянуть за хвост кота. Они все готовятся примерно к одной дате, даже Диас. Он должен был драться 27-го ноября, так что он точно готов.