Реванш между между Джермеллом Чарло и Кастаньо перенесен
Объединительный реванш Джермелл Чарло – Брайан Кастаньо состоится 19 марта
Поединок за «корону» первого среднего дивизиона может пройти в Лос-Анджелесе
14 января 11:21
Чарло и Кастаньо / Фото - dazn.comРеванш за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем дивизионе между американцем Джермеллом Чарло (34-1-1, 18 KO) и аргентинцем Брайаном Кастаньо (17-0-2, 12 KO) состоится 19 марта.
Мегафайт может состояться в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает издание BoxingScene.com.
Изначально же планировалось, что звездные боксеры разделят ринг 26 февраля, однако позже поединок перенесли на весну.
В июле этого года боксеры попытались определить абсолютного чемпиона дивизиона, однако поединок завершился крайне спорной ничьей – многие представители боксерской общественности посчитали, что Кастаньо был ограблен.
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